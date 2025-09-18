ليبيا والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التنسيق لضمان فاعلية «البرامج التنموية»

استقبل وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، محمد يوسف الزيداني، اليوم الخميس، بمكتبه في ديوان الوزارة، انقبورق أولريكا أولوفسدوتر، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومنسقة الشؤون الإنسانية، وذلك في زيارة تعارفية تُعد الأولى منذ تسلّمها مهامها مطلع سبتمبر الجاري.

وحضر اللقاء تميم النعاس، مدير مكتب التعاون الفني بالوزارة، إلى جانب وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتناول الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التخطيط وبعثة الأمم المتحدة، ومناقشة آليات تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2023-2026، بما يواكب أولويات الدولة الليبية ويسهم في دعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التنسيق المشترك لضمان فاعلية البرامج والمبادرات الأممية في ليبيا، بما يُعزز الاستقرار ويخدم مسارات التنمية في مختلف القطاعات.