«الزّادمة» يؤكد إلتزامهم بالوصول لانتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال

جدّد نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب سالم الزّدامة إلتزامهم التام بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب؛ من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال.

وأكّد الزّادمة في بيان له على أنّ الحكومة الليبية هي حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، وهذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس.

وشدّد الزّادمة على أنّ الحكومة الليبية عازمة على المضي قدمًا لدخول مدينة طرابلس واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت.