«السائح»: إجمالي المصابين بالجُذام 3 حالات ولا داعي للخوف

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إنّ الحالة المصابة بمرض الجذام التي أعلن عنها مستشفى بئر الاسطى ميلاد، هي حالة مشخصة من شهر مارس وهي تتماثل للشفاء وبوضع مستقر.

وأوضح السائح أنّ الحالة التي تم اخد عينة منها البارحة هي لنفس المريض المشخص من شهر مارس، وليس لثلاثة مرضى كما كان مكتوب، مشيرا إلى أنّ أجمالي الحالات في ليبيا بالكامل هم 3 حالات، إثنان في المنطقة الشرقية وحالة واحدة في المنطقة الغربية.

وبيّن السائح أنّ المرض تحت السيطرة وعلاجه متوفر وأنّه لاداعي للخوف ومايشاع بأنه عودة للمرض، هذا غير صحيح لأنّه يعتبر من الأمراض المستوطنة في ليبيا والمركز يشتغل وفق خطة استئصال مرض الجذام من البلاد.