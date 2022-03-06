«السائح»: الموجة الرابعة في طريقها إلى الزوال

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض حيدر السائح إنّ الموجة الرابعة في طريقها إلى الزوال، وإنّ شهر رمضان سيكون بدون تباعد وستعمم خطة الفتح على جميع القطاعات.

وأوضح السائح أنّ اللجنة العلمية بالمركز وضعت خطة الفتح التدريجي للبلاد وفي انتظار تعميمها لتأخد موضع التنفيذ، مشيرا أنّه من المبكر جدا الحكم بانتهاء الجائحة، وهي مسألة محكومة مؤشرات وبائية والاجراءات هذه متغيرة وغير ثابتة.

وبيّن السائح أنّه في حالة عدم ظهور متحورات جديدة، ستصبح كورونا مرض مستوطن موسمي، مضيفا أنهّ «شهر رمضان سيكون بدون تباعد وسنعمم خطة الفتح على جميع القطاعات».