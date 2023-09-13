«السائح»: فريقنا وصل إلى المنطقة الشرقية لمواجهة تداعيات «دانيال»

وصل فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، لمواجهة تداعيات إعصار “دانيال” الذي ضرب البلاد.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “حيدر السائح”: أن الفريق مكون من 45 عنصر طبي، ويضم أطباء وخبراء في مكافحة الأوبئة والصحة العامة.

وأضاف “السائح”: أن الفريق يعمل ببروتوكول خاص في التعامل مع الجثث والفيضانات والبحث والتقصي، بهدف مواجهة الأوضاع الطارئة وتلبية الاحتياجات الصحية للسكان المتضررين في المنطقة الشرقية.

ويأتي وصول الفريق الليبي في إطار جهود الحكومة للتصدي لتداعيات إعصار “دانيال” الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.