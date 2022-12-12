السائح: نسبة الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتراوح بين 5% و10%

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح إنّ نسبة الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي تتراوح ما بين 5 إلى 10% من إجمالي العينات وكان متوسط الأعمار 16 سنة.

وأشار السايح إلى أنّ لقاح الإنفلونزا سيكون في البلاد قريبا بعد دعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لاستجلابه، وفقا لقوله.

من جانبه طالب المركز الوطني لمكالفحة الأمراض باتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروسات التنفسية الشتوية وخاصة في المؤسسات التعليمية، وأنّه ينصح بالبقاء في المنزل حال ظهور الأعراض.