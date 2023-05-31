السائح: نعمل على تطبيق الشهادة الصحية المهنية

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح، إن المركز يعمل على تطبيق الشهادة الصحية المهنية والتي تُعطى للشخص حسب الوظيفة والعمل الذي يقوم به.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، تعليقاً على حادثة إصابة 148 حالة بتسمم غذائي في مدينة مصراتة، مشيرا إلى أن الحالات لاتزال تتزايد.

وتقدم السائح بالشكر لفريق الرصد والتقصي مصراتة الذي استجاب ورصد الحالات فورا وحدد مصدر ومكان العدوى.

وشدّد مدير عام المركز على أهمية هذه الشهادة، مشيراً على سبيل المثال إلى أن عمال المقاهي والمطاعم لديهم نوع خاص من الكشوفات غير مطلوبة في الشهائد الصحية الروتينية، وهي تحليل فيروس ثلاثي والخلو من الدرن الرئوي.