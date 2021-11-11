«السائح»: هامش الخطأ في إجراءات المفوضية صفر

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح إنّ هامش الخطأ في إجراءات المفوضية صفر، وإنّ لديها إجراءات خاصة في حالة حدوث أي خرق في المحطات الانتخابية.

وذكر السائح في لقاء متلّفز، أنّه جرى تضمين في القانون الجديد للمفوضية، منحها الحق في التعامل مع الخروقات بجميع أنواعها، بدءا بالتحقيق والاستبعاد، إلى الحجب والإلغاء إن ثبتت صحة الخرق.

وفي سياق ذي صلة، أوضح السائح أنّه من المستحيل إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين، معتقدا أنّ مؤتمر باريس سيدعم الانتخابات وإجراءها وفق جدولها الزمني المحدد.