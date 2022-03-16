«السائح»: وضعنا برنامج خاص لحجاج بيت الحرام

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، إنّ المركز سيقوم بحملة تطعيمات خاصة ضد وباء كورونا لحجاج بيت الله الحرام وإصدار بطاقة إلكترونية لهم.

وأوضح السائح أنّه جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات مع انحسار الموجة الرابعة من بينها عودة الدراسة يوميا خلال الفترة القادمة، وإزالة التباعد الاجتماعي في المساجد الأسبوع الماضي.

وتابع السائح أنّ الوباء لم ينته بشكل نهائي وأنه انحسر فقط، داعيا المواطنين إلى أخذ اللقحات المضادة لكورونا.

وأشار السائح إلى أنّ الإجراءات المتخذة ليست نهائية، فهي تتغير مع تغير الوضع الوبائي، مشيرا إلى أنّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتابع بشكل مستمر تطورات الوباء.

وذكر السائح أنّ رئاسة الوزراء خصصت مبلغ 200 مليون دينار، مضيفا أنّ رئيس ديوان المحاسبة تعهد باستثناء مكافات العاملين من قرار تجميد حسابات وزارة الصحة.