السابع منذ بداية العام.. مقتل شخصين بحادث «تحطم طائرة» جديد في أمريكا

في حادث هو السابع منذ بداية العام، قتل شخصان على الأقل بعد اصطدام طائرتين صغيرتين من نوعية ذات محرك واحد في الجو في مطار مارانا الإقليمي بولاية أريزونا الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، “أن الطائرتين، من نوعي “لانكاير 360MK II” و”سيسنا 172S”، اصطدمتا في الجو”.

وأعلنت شرطة مارانا، أنها “وصلت إلى موقع الحادث، بينما ستتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادثة”.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن “الطائرتين اصطدمتا أثناء تحليقهما في اتجاه الرياح بالقرب من المدرج 12، وأضاف المجلس الوطني لسلامة النقل أن طائرة “سيسنا” هبطت بسلام، بينما اصطدمت طائرة “لانكاير” بالأرض بالقرب من المدرج 3، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد الاصطدام، وكان على متن كل طائرة شخصان، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي”.

هذا “ويقع المطار على بعد حوالي 21 ميلاً شمال غرب مدينة توكسون”، ويأتي الحادث في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران الأخيرة.

وقبل أيام، قتل شخصان جراء تحطم طائرة، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار صغير شرق أتلانتا، وفقا للسلطات الأمريكية.

وفي 11 فبراير الجاري، لقي شخص على الأقل حتفه وأُصيب آخرون، إثر تصادم طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

وفي الأول من فبراير، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن “حادث تحطم طائرة مدنية صغيرة في مدينة فيلادلفيا، أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة”.

وفي 30 يناير الفائت، أفادت هيئة الطيران الأمريكية بوقوع اصطدام بين طائرة ركاب من نوع “بوم بارديرBombardier”، تتسع لحتى 70 راكبا، ومروحية من نوع “سيكورسيSikorsky” بالقرب من مطار واشنطن، وذكرت قناة NBC أنه تم انتشال أكثر من 30 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة مدنية بمروحية عسكرية وسقوطهما في النهر المحاذي لمطار ريغان بواشنطن.

وفي 8 يناير الفائت، أعلنت السلطات الأمريكية، العثور على جثتين داخل مقصورة هبوط طائرة تابعة لشركة الطيران “جيت بلو”، في مطار بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي 3 يناير الفائت، أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصان وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.

At least two people have died after two small single-engine planes collided midair at Marana Regional Airport in Arizona – NBC pic.twitter.com/xzc9ew05m0 — News Breaking LIVE (@NBLNewsLIVE) February 19, 2025