السادسة خلال عامين.. «لافروف» يجري جولة إفريقية جديدة

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولته الإفريقية في مدينة كوناكري عاصمة غينيا، والتي تعتبر السادسة خلال عامين، ومن المنتظر أن يجري خلال الزيارة الحالية اتصالات ثنائية.

وبحسب وسائل إعلام روسية، “هذه الزيارة السادسة التي يقوم بها لافروف إلى القارة الإفريقية خلال العامين الأخيرين”.

هذا كان لافروف، زار في يوليو 2022، مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، وفي يناير 2023، توجه إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير من نفس العام زار مالي وموريتانيا والسودان، وفي نهاية مايو وبداية يونيو، زار كينيا وبوروندي وموزمبيق وجنوب إفريقيا، وكانت آخر رحلة للوزير إلى إفريقيا، في أغسطس 2023 لحضور قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا، أما المرة الأخيرة التي زار فيها لافروف، غينيا نفسها في عام 2013.

وتعمل في غينيا عدة شركات روسية، بما في ذلك شركة “روسال”، التي تزود مؤسساتها في غينيا مصانع الألومنيوم الروسية بالمواد الخام، وتوفر، 25 بالمائة من إنتاج الألومنيوم.

وكان انقلاب عسكري، وقع في غينيا، في سبتمبر 2021، على إثره العقيد مامادي دومبويا حل الحكومة وإلغاء الدستور وإغلاق الحدود، وخلال ذلك، تم اعتقال الرئيس الغيني ألفا كوندي وفرض فترة انتقالية، وأدى دومبويا اليمين كرئيس انتقالي، ومن المتوقع إجراء الانتخابات في عام 2024، والتي من شأنها أن تعيد الحكم المدني للبلاد.