السادس منذ بداية العام.. مقتل شخصين بحادث تحطم طائرة جديد في أمريكا

قتل شخصان جراء تحطم طائرة، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار صغير شرق أتلانتا، وفقا للسلطات الأمريكية.

وبحسب “اسوشيتد برس”، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية أن “الطائرة، من طراز “روكويل كوماندور”، تحطمت بالقرب من مطار كوفينغتون المحلى، وكان على متنها شخصان”.

وقالت الشرطة في بيان: “لم يكن هناك أي تواصل إضافي مع الطائرة بعد الإقلاع، وأشارت إلى أن الضباط الذين استجابوا للحادث عثروا على حطام الطائرة والضحيتين في منطقة أحراش بشمال المدرج في مقاطعة نيوتن، التي تبعد حوالي 35 ميلا (55 كيلومترا) شرق وسط مدينة أتلانتا”.

ولحسب الوكالة، “تعمل السلطات على تحديد هوية الضحيتين، فيما تتولى إدارة الطيران الاتحادية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في ملابسات الحادث”.

وفي 11 فبراير الجاري، لقي شخص على الأقل حتفه وأُصيب آخرون، إثر تصادم طائرتين خاصتين في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية.

وفي الأول من فبراير، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن “حادث تحطم طائرة مدنية صغيرة في مدينة فيلادلفيا، أسفر عن مصرع 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة”.

وفي 30 يناير الفائت، أفادت هيئة الطيران الأمريكية بوقوع اصطدام بين طائرة ركاب من نوع “بوم بارديرBombardier”، تتسع لحتى 70 راكبا، ومروحية من نوع “سيكورسيSikorsky” بالقرب من مطار واشنطن، وذكرت قناة NBC أنه تم انتشال أكثر من 30 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة مدنية بمروحية عسكرية وسقوطهما في النهر المحاذي لمطار ريغان بواشنطن.

وفي 8 يناير الفائت، أعلنت السلطات الأمريكية، العثور على جثتين داخل مقصورة هبوط طائرة تابعة لشركة الطيران “جيت بلو”، في مطار بجنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفي 3 يناير الفائت، أعلنت الشرطة الأمريكية، مصرع شخصان وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم طائرة ببناية سكنية في منطقة فولرتون بولاية كاليفورنيا.