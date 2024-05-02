الساعدي القذافي يصدر كتابا يروي سيرة والده وعائلته

أعلن المهندس الساعدي القذافي، النجل الثالث للزعيم معمر القذافي، عن كتاب يروي قصة حياة “القائد والعائلة”.

وبيّن الساعدي القذافي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الكتاب “سيخرج إلى العالم مترجمًا إلى لغات مختلفة”.

وقال الساعدي: “بعون من الله ومنّه انتهيت من كتابة قصة حياتنا وحياة والدي رحمه الله، وسيخرج هذا الكتاب إلى العالم مترجمًا إلى لغات مختلفة في المدة القادمة إن شاء الله”.

ونشر الساعدي القذافي صورة لمحتوى الفصل الأول للكتاب، بعنوان “شباب وثورة”، ويشمل ما قبل الثورة، والعائلة والنشأة المبكرة، والملامح العامة للشخصية”.

وتضمن الفصل أيضًا الثورة في بداياتها، وموضوعاته: “الضباط الوحدويون الأحرار، وزملاء وانقلابات، ومجلس قيادة الثورة”، ومؤسسات ثورية.

كما شمل الجيش، واللجان الثورية والأجهزة الاستخبارية، وجهاز الأمن الداخلي، والوحدات الأمنية، والوحدات المستقلة، وحركة اللجان الثورية، وجهاز المخابرات.