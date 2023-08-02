الساعدي لـ«عين ليبيا»: أعمال صيانة خط نهر أجدابيا مستمرة وتسير بصورة جيدة

قال مدير الإعلام في جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي باستمرار أعمال صيانة أنبوب النهر المتضرر في مدينة أجدابيا، وأنّه خلال اليومين القادمين ستنتهي مرحلة «اللحام».

وأوضح الساعدي في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّه عقب انتهاء هذه المرحلة ستقوم الفرق الفنية باستكمال صب الخرسانة للأنبوب، لتبدأ بعدها أعمال دفن الأنبوب، والتي من المتوقع أن تبدأ السبت القادم.

وتابع الساعدي أنّه تزامنا مع أعمال الصيانة، قامت الفرق المختصة بالكشف عن جميع الصمامات الواقعة على المسار الرئيسي، والتأكد من سلامتها، وإزالة الوصلات غير الشرعية وتصليح الصمّامات العاطلة.

وأشار الساعدي إلى وجود 6 فرق فنية مختصة، تعمل على صيانة والتأكد من سلامة الخط الرئيسي، مع وجود فريق آخر في ورشة الصمّامات يعمل تجهيز الصمامات التي يجرى تركيبها.

وذكر الساعدي أنّ أعمال الصيانة تجرى بشكل جيد جدا، مشير إلى صعوبة هذه الأعمال وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية بالمنطقة، مؤكدا أنّ إدارة السلامة تشرف على أعمال الصيانة.

وأضاف الساعدي أنّه جرى الكشف على الأنابيب 500 متر في اتجاه الشرق، و500 متر في اتجاه الغرب، والتأكد من سلامتها جراء الانفجار، مشيرا إلى وجود أنبوب عند الغرفة 42 توجد به أضرار طفيفة، ويجرى إصلاحه الآن.