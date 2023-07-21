الساعدي لـ«عين ليبيا»: نواصل أعمال سحب المياه حول الأنبوب المتضرر

أفاد مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي بمواصلة أعمال سحب المياه حول الأنبوب المتضرر حتى يمكن إجراء أعمال الكشف وتقييم الضرر.

وأوضح الساعدي لـ«عين ليبيا» أنّه جرى توفير أكثر من 10 آلات غرف «كاشيك» وأكثر من 25 صهريج نقل مياه، وأكثر من 8 مضخات سحب من قِبل الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وبلدية اجدابيا.

وأضاف الساعدي أنّ الانفجار سيؤدي إلى توقف المياه عن المناطق الواقعة بين اجدابيا وبنغازي إلى قرابة أسبوع وسيتضرر من هذا التوقف قرابة مليون ونصف المليون نسمة.