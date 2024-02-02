السايح: العملية الانتخابية هي محور للصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الإدارة الانتخابية هي عادة ما تكون في مواجهة السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولما كانت المفوضية مقبلة على عمليات انتخابية عدة في المستقبل، هي محور للصراع السياسي القائم حاليا في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له، خلال ورشة عمل (وسائل الإعلام ودورها في تعزيز المشاركة الانتخابية) تحت شعار (شركاء من أجل الانتخابات)، بالعاصمة تونس، والتي استهدفت مسؤولي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

وافتتح السايح فعاليات الورشة مثمناً مشاركة وسائل الإعلام في هذه الورشة، وعيا منهم بالمسؤوليات الوطنية المناطة بهم، والدور الذي يمثله الإعلام كشريك في توعية وتثقيف الناخبين، وإرساء دعائم الديمقراطية كمفهوم حديث على المجتمع، حسب وصفه.

وأضاف: “نعلم الدور الكبير الذي تمثله السلطة الرابعة (سلطة الإعلام)، لذلك نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام سواء في انتخاب المجالس البلدية أو الانتخابات العامة في حالة تم التوافق عليها من قبل السلطات الثلاث”.

وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أن “المفهوم السائد لدى الجميع أن مسؤولية تنفيذ العملية الانتخابية هي مسؤولية المفوضية فقط وهذا مفهوم خاطئ، لأن المفوضية ليس لديها مصلحة مباشرة في تنفيذ العملية الانتخابية بل هي مصلحة جميع الليبيين وعندما تكون المصلحة عامة يجب أن يشترك جميع الليبيين في الوصول بهذه المصلحة إلى بر الأمان والنجاح”.

كما لفت السايح إلى أهمية دور الإعلام في تغيير المفاهيم الخاطئة، والعمل على توسيع نطاق المشاركة الانتخابية، للوصول إلى معدلات عالية من المصداقية.

بدورها قدمت رئيسة قسم التوعية بالمفوضية عائشة ثبوت عرضا توضيحياً حول دور الإعلام كشريك أساسي في الرفع من مستوى الوعي تناولت فيه مفهوم الشراكة وأدوار الإعلام كرقيب على الشفافية ومنبر للحملات والمناقشات والتصدي للأخبار الكاذبة والمضللة، إضافة إلى الأحداث الانتخابية الجديرة بالتغطيات الإعلامية.

وشهدت فعاليات الورشة جلسات مناقشات تفاعلية، استعرض فيها مسؤولو المؤسسات تجاربهم في التعامل مع ملف الانتخابات، والأفكار والمقترحات التي من شأنها تعزيز التواصل وخلق فرص الوصول إلى الناخبين لنشر رسائل التوعية الانتخابية.

وتستمر الورشة على مدى يومين وتتضمن عديد المحاور من بينها (تسليط الضوء على تناول وسائل الإعلام للقضايا الانتخابية، والانتخابات في دائرة المهنية الإعلامية، إضافة إلى استعراض خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية.

المفوضية تطلق ورشة عمل (الإعلام والانتخابات) مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية أطلقت المفوضية صباح اليوم الجمعة 2 فبراير… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الجمعة، ٢ فبراير ٢٠٢٤