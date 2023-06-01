«السايح»: حريصون على معالجة عوامل القوة القاهرة إن وجدت

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح إنّ المفوضية على تواصل مع لجنة 6+6 لمناقشة المقترحات الواردة بخصوص العمليات الانتخابية الثلاث.

وأوضح السايح في مع وكالة الأنباء الليبية إنّ لجنة 6+6 أنجزت الكثير وهي على مقربة من استكمال القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنّ القوّة القاهرة بانتخابات 24 ديسمبر تشكلت من مجموعة عوامل وليس من عامل واحد.

وأكّد السايح حرصهم على معالجة احتمالية عودة عوامل القوة القاهرة من جديد عند تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية، مشددا أنّ المفوضية ستكون قادرة على التعامل مع القوة القاهرة في حينها ومواجهتها واستكمال العملية الانتخابية في المستقبل.

وتابع السايح أنّ هناك توافق وانسجام بين أعضاء لجنة 6+6 الأمر الذي سيساهم في تمرير التوصيات الفنية للمفوضية، وأنّهم طلبوا من لجنة 6+6 ترك الآجال الزمنية للائحة التنظيمية التي ستصدر بعد استلام القوانين الانتخابية.

وأضاف السايح أنّ مدة أسبوعيْن كافية لتجهيز منظومة الناخبين وتحديث سجل الناخبين بعد استلام القوانين الانتخابية، وأنّها ستستطيع الدول الراغبة بدعم العملية الانتخابية التواصل مع البعثة الأممية من خلال الصندوق الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وأشار السايح أنّ الانتخابات هذه السنة ستجرى في حال استلامهم للقوانين وبدء العمل بالعملية الانتخابية حسب المعطيات على الساحة، وأنّهم جاهزون للتحمّل مسؤولياتهم فيما يتعلق بتنفيذ القوانين التي ستُسلم إليها في الوقت المحدّد.