«السايح»: دور المفوضية يأتي بعد استلام القوانين الانتخابية وليس قبلها

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنّ المفوضية جاهزة لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية.

السايح وخلال كلمة له بمناسبة ذكرى تأسيس وحدة دعم المرأة، أكّد على أنّ دور المفوضية يأتي بعد استلام التشريعات والقوانين الانتخابية وليس قبله، قائلا إن المفوضية يحكمها قانون إنشائها وتعمل في إطار المبادئ والممارسات الدولية الناظمة لتنفيذ العمليات الانتخابية.

وبيّن السايح أنّ المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء الانتخابات في القريب العاجل، تفضي إلى انتقال سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب وأن الفيصل هو الاحتكام إلى الشعب، بحسب تعبيره.

وأشار السايح إلى أنّهم سيطورون الإجراءات والأساليب لإجراء الانتخابات المقبلة، موضحا أنّ نجاح الإنتخابات متوقف على مدى توفر الإرادة لدى الأطراف السياسية المتنازعة.

وأكّد رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات أنّ المسؤولية تقع على عاتق الجميع ابتداء بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وانتهاء بالناخبين.