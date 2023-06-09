«السايح»: روسيا أعربت عن دعمها للانتخابات في ليبيا

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن روسيا أعربت عن دعمها للانتخابات المنتظرة في ليبيا.

وذكر السايح لوكالة «سبوتنيك» الروسية أنّ زيارة وفد السفارة الروسية في ليبيا إلى المفوضية كانت في إطار دعم العملية السياسية عموماً والعملية الانتخابية على وجه الخصوص.

وأضاف السايح أنّ الوفد الروسي عرض المساعدة الفنية، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات من خلال دعوة بعض المنظمات الروسية المتخصصة في هذا المجال، مشيرا إلى تلقيهم دعوة لزيارة الإدارة الانتخابية في روسيا والاطلاع على التجربة الروسية في هذا المجال.

وتابع السايح أنّ المفوضية ستوجه دعوة إلى عديد من المنظمات الدولية الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات، كما جرت العادة في الانتخابات التي أُجريت في السابق، والتنسيق يتم مع المنظمات مباشرةً وليس مع الدول.

.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر في ديسمبر 2022، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيرا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا.