«السايح»: غياب الأحزاب عن الانتخابات السابقة أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إنّ المفوضية مهما دُعمت لا يمكنها أن تحل محل الأحزاب السياسية في عملية التوعية الديمقراطية والمشاركة السياسية.

وذكر السايح أنّ الناخب خلال العمليات الماضية كان يصوت لأشخاص وليس لأحزاب، وأنّ هذا الشخص غالبا ليس له رؤية عكس الأحزاب وهو ما أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة.

وتابع السايح أنّ الأحزاب تعاني من مشاكل تشريعية وعدم التحرك بفاعلية لذلك لا يمكن وضع العبء على الأحزاب السياسية وحدها، بحسب تعبيره.

وأضاف السايح أنّهم لا يريدون أحزابا تركز فقط على الحصول على المقاعد، بل أن تنشر ثقافة الوعي الديمقراطي والتبادل السلمي على السلطة في المجتمع الليبي.

واعتبر السايح أنّ غياب دور الأحزاب أدى إلى إنتاج سلطات ضعيفة من خلال العمليات الانتخابية السابقة، مشيرا إلى وجود نقاط مشتركة بين المفوضية والأحزاب من ناحية توعية الناخبين.