السايح واللافي يبحثان الترتيبات للانتخابات البلدية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، اليوم الأحد، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس.

وذكرت المفوضية في بيان على صفحتها الرسمية، أن اللقاء جاء في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية الجاري العمل عليها حاليأ، وعلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة اتجاه تنفيذها.

وثمّن اللافي المجهودات التي تقوم بها المفوضية في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي.