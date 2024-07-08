«السايح» يبحث مع السفير التركي سبل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الاثنين مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا غوفين بيجيتش والوفد المرافق له سبل دعم المقترحات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

كما بحث الجانبان خلال لقائهما اليوم بمقر المفوضية في طرابلس، دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

من جهته أثنى السفير التركي بالجهود التي تقوم بها المفوضية في تنظيم انتخابات المجالس البلدية، مؤكدا على تجديد دعم حكومة بلاده وصولا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات.