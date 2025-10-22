السايح يستقبل السفير الفرنسي.. إشادة بنجاح انتخابات «المجالس البلدية»

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، صباح اليوم، السفير الفرنسي لدى ليبيا، السيد تييرى فالا، وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة سير العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة 2025)، واستعرض الجانبان النجاح الذي حققته مرحلة الاقتراع التي أُجريت يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في 16 بلدية، والتي تميزت بسلاسة الإجراءات والتنظيم المحكم، والتعاون الإيجابي بين مختلف الشركاء المعنيين بالعملية الانتخابية.

كما استعرض رئيس المفوضية خلال اللقاء استعدادات المفوضية للمراحل المقبلة، وجهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة، إلى جانب الدعم الدولي في مجال بناء القدرات الفنية والإدارية.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره العميق لجهود المفوضية في تنظيم وإدارة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً استمرار دعم فرنسا للمسار الانتخابي في ليبيا، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي وترسيخ الديمقراطية في البلاد.