السايح يبحث مع السفير الهولندي دعم العملية الانتخابية في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، بمقر المفوضية في طرابلس، سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، أريان يولينريف، والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم استعراض نتائج انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، والجهود التي بذلتها المفوضية لتنظيمها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

كما ناقش الطرفان آفاق الدعم الفني المقدم من الجانب الهولندي، لا سيما في مجالات بناء القدرات وتطوير الخبرات الانتخابية.

وأعرب السفير الهولندي خلال اللقاء عن تهانيه للمفوضية على نجاح العملية الانتخابية، مثمناً الأداء المهني الذي أظهرته المفوضية، ومؤكداً التزام بلاده بمواصلة دعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

من جانبه، عبّر الدكتور السايح عن تقديره لموقف مملكة هولندا الداعم لجهود المفوضية، مشدداً على أهمية استمرار الشراكة والتعاون في سبيل ترسيخ قيم الديمقراطية وتحقيق الاستقرار في البلاد.