«السايح» يبحث مع بريطانيا سبل دعم العملية الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية في طرابلس.

وتمحور اللقاء “حول سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، حيث ناقش الجانبان مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لعام 2025، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بما يعكس تطلعات المواطنين”.

من جانبه، أشاد السفير لونغدن، “بالجهود التي تبذلها المفوضية للتحضير لانتخابات المجالس البلدية، معبراً عن تقدير بلاده للخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن”.

وأكد “استعداد حكومة المملكة المتحدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، بهدف تعزيز جاهزيتها وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار التعاون الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا، وتأكيداً على التزام المجتمع الدولي بمساندة مسار الديمقراطية في البلاد”.