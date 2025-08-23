السايح يتفقد سير عملية اقتراع «الانتخابات البلدية» في الزاوية

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية في البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية الزاوية، أجرى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، زيارة ميدانية إلى مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وعدد من مراكز الاقتراع، وذلك بحضور مدير إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية، ومدير الإدارة الفنية بجهاز الأمن الداخلي، والمنسق الأمني للجهاز، والمنسق الأمني بوزارة الداخلية.

تأتي هذه الزيارة في اليوم الذي شهد انطلاق عملية الاقتراع في بلديات: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الشمال، الزاوية الغرب، صبراتة، صرمان، وبئر الغنم، بعد أن تعذر إجراؤها في موعدها السابق يوم السبت الماضي، نتيجة الاعتداء الغاشم الذي تعرض له مكتب الزاوية فجر الجمعة 15 أغسطس 2025.

وأشاد الدكتور السايح خلال جولته بالتكاتف والجهود الكبيرة التي بذلها موظفو مكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية، إلى جانب الدور الإيجابي للأعيان والحكماء والنخب المثقفة، وكذلك المواطنين الذين عبّروا عن حرصهم على استكمال هذا الاستحقاق الوطني، بما يحفظ الصورة الحضارية للبلديات المعنية.

وأكد رئيس مجلس المفوضية على التزام المفوضية بحماية حقوق الناخبين والمرشحين، ودعم تطلعاتهم إلى الخيار الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع، بعيدًا عن العنف وكل أشكال التعدي على الممتلكات، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لن تثني المفوضية عن أداء رسالتها الوطنية في خدمة إرادة الناخب الليبي وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.