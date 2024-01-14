«السايح» يستعرض مع الأمريكية للتنمية الاستعدادات للاستحقاقات المرتقبة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID) في ليبيا جون كارديناس والوفد المرافق له، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، ورباب حلب.



وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية بأن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، للوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخاب المجالس البلدية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه USAID في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

ورافق رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، كارديناس والوفد المرافق له، في جولة تفقدية داخل مقر المفوضية، اطلعوا خلالها على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومركز العد والإحصاء ومركز الاتصال والمساعدة.

وفي ختام الجولة أشاد الضيوف بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات القادمة، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

مجلس المفوضية يستقبل مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا استقبل رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح اليوم… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٤ يناير ٢٠٢٤