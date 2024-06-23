«السايح» يستعرض مع البعثة الأممية الاستعدادات للانتخابات البلدية

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، الاستعدادات للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 60 بلدية.

وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن زيارة خوري تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عُقِد بديوان المفوضية في طرابلس وبحضو عضو المجلس رباب حلب، الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية الذي أعلن عن انطلاقها بتاريخ 9 يونيو الجاري.

واستعرض الجانبان مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموما، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص وما لهذه المواقف من تأثير على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

كما استعرض اللقاء التحديات التي تواجه مشروع الدعم الذي يتولى إدارته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، واتخاذ القرارات العاجلة بشأن الدفع بالمشروع لدعم عملية انتخابات المجالس البلدية.