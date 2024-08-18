«السايح» يستعرض مواقف الأطراف السياسية من الانتخابات

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:18 | آخر تحديث: 18 أغسطس 2024 - 20:22 نُشر: الأحد، 18 أغسطس 2024 - 20:18
ليبيا
أشاد برنت بالجهود التي تبذلها المفوضية

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموما، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص وما لهذه المواقف من تأثير على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد اليوم الأحد، بديوان المفوضية في طرابلس، بحضور عضوي مجلس المفوضية رباب حلب وأبوبكر مردة.

وأفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك، بأن زيارة الوفد الأمريكي تأتي في إطار دعم الانتخابات في ليبيا، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية.

وأشاد برنت بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.

آخر تحديث: 18 أغسطس 2024 - 20:22
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