«السايح» يستعرض مع السفارة الأمريكية مستجدات العملية الانتخابية

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموما، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص وما لهذه المواقف من تأثير على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، بديوان المفوضية في طرابلس، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب.

وأفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك، بأن زيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، في إطار دعم الانتخابات في ليبيا، حيث ناقش الطرفان الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية.

وأشاد برنت بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة، وفق قوله.