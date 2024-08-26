«السايح» يستقبل أعيان ومشايخ مدينة العجيلات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، اليوم الاثنين، وفدًا ضم أعيان ومشايخ مدينة العجيلات.

وأفاد رئيس مجلس المفوضية، “أنه من المتوقع أن تعلن المفوضية بداية انتخاب المجالس البلدية (المجموعة الثانية) والتي من ضمنها انتخاب المجلس البلدي (العجيلات الكبرى) في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم”.

وأكد أعضاء الوفد “دعمهم لجهود المفوضية الرامية إلى إنجاح الانتخابات بمعايير المهنية والنزاهة”.

هذا “ويأتي الاجتماع في إطار دعم العمليات الانتخابية والتشاور بشأن الانتخابات القادمة، حيث نقل أعضاء الوفد تساؤلات أهالي مدينة العجيلات حول انتخابات المجالس البلدية”.

رئيس مجلس المفوضية يستقبل أعيان ومشايخ مدينة العجيلات التقى رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح اليوم الاثنين 26… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤