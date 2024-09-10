«السايح» يستقبل السفيرة الكندية لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد، والوفد المرافق لها.

وبحث اللقاء “آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية عامة وانتخابات المجالس البلدية خاصةً، ومستوى جاهزية المفوضية للإيفاء بمسؤولياتها لإنجاز الاستحقاقات القادمة”.

من جهتها أشادت” سافارد”، “بالجهود التي قامت بها المفوضية في إطار تنفيذ العملية الانتخابية للمجالس البلدية الجاري العمل على إنجازها خلال هذه الفترة”، مؤكدةً “تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ليبيا”.