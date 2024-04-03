السايح يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، د. عماد السايح، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونماخت والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء عبر أونماخت، عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، مجدداً استعداد ألمانيا لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

و حسب بيان المفوضية، تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المزمع تنفيذها خلال العام 2024.