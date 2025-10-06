السايح يستقبل السفير البريطاني قبل انتهاء مهامه في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، صباح الاثنين 6 أكتوبر 2025، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، في لقاء ودي بمقر المفوضية في طرابلس بمناسبة قرب انتهاء مهام السفير نهاية الشهر الجاري.

وجاء اللقاء في إطار حرص المفوضية على تعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين الداعمين للمسار الانتخابي في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية بما يعزز مسار الديمقراطية في البلاد.

وأعرب الدكتور عماد السايح عن شكره وتقديره للسفير لونغدن على جهوده ومساهماته القيمة في دعم المفوضية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.