«السايح» يستقبل السفير البريطاني لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء عبّر لونغدن، “عن تقدير حكومة بلاده لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم”، مجدداً “استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة”.

و”تأتي هذه الزيارة في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية 2024 والتحضير ليوم الاقتراع”.