مؤسسة النفط تبحث مع بريطانيا والأمم المتحدة النهوض بالاقتصاد وتطوير القطاع

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، المهندس مسعود سليمان، مع السفير البريطاني مارتن لونغدن، “أوجه وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا وبريطانيا، في مجالات الطاقة المختلفة”.

وتناول اللقاء “الحديث حول جولة العطاء العام للاستكشاف، التي أعلنت المؤسسة إطلاقها مساء الأمس، خلال مراسم احتفالية كانت محط اهتمام لكبرى الشركات النفطية في العالم، فضلاً عن رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية في ليبيا”.

وجدد السفير لونغدن، “التأكيد على دعم بلاده للمؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق طموحاتها الرامية لتطوير قطاع النفط الليبي، والنهوض بالاقتصاد الليبي”.

في السياق، استقبل رئيس مجلس الإدارة، “الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “هانا تيتيه”.

واستعرض اللقاء الذي تم بالمقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس، “الخطوط العريضة لخطط المؤسسة الطموحة لتطوير القطاع وزيادة الإنتاج، والتوسع في مشاريع التنمية المستدامة في المناطق المجاورة للمواقع النفطية في كل ربوع ليبيا”.

كما ناقش اللقاء “تعزيز استقلالية المؤسسة والشركات التابعة لها، والنأي بها عن أية خلافات، أو منازعات سياسية أو مكانية، قد تشكل تهديداً على الأداء المتميز الذي تحققه، والنتائج المبهرة الناتجة عنه، وعلى رأسها زيادة معدلات الإنتاج من النفط الخام والغاز، الأمر الذي يبشر بالمزيد من الاستقرار الاقتصادي لليبيين أكثر من أي وقت مضى”.