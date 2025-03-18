«السايح» يستقبل السفير العراقي.. تبادل الخبرات في إدارة العمليات الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، سفير جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد نعمة الصحاف، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية في طرابلس.

وتم خلال اللقاء “مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المفوضية والمؤسسات العراقية المعنية بالشأن الانتخابي، إضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة العمليات الانتخابية وتطوير قدرات الكوادر الانتخابية”، كما تطرق الاجتماع إلى “أهمية تبادل الزيارات والتجارب بين البلدين في مجال تنظيم الانتخابات ومشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية”.

وأعرب السفير العراقي “عن تقديره للدور الذي تقوم به المفوضية في تعزيز الديمقراطية في ليبيا، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني، بما يسهم في نجاح العمليات الانتخابية القادمة في كلا البلدين”.

من جهته، أكد الدكتور السايح، “على أهمية بناء شراكات دولية تسهم في تطوير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى حرص المفوضية على الاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات”.

واختتم اللقاء بالتأكيد “على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني واللوجستي، بما يخدم تطلعات البلدين في تعزيز العمليات الديمقراطية”.