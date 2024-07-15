«السايح» يستقبل السفير الياباني لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح, السفير الياباني لدى ليبيا “شيمورا إيزورو” والوفد المرافق له، بحضور”ابوبكرمرده”عضو مجلس المفوضية.

واستعرض اللقاء “آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسبل تدعيم المساعي الرامية لإنجاز الانتخابات البلدية الحالية”.

وأكد “إيزورو”، “دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والإنتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار”، مثمناً في ذات الوقت “جهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي”.

مجلس المفوضية يستقبل السفير الياباني لدى ليبيا استقبل رئيس مجلس المفوضية السيد د. عماد السايح ، صباح اليوم الاحد 14… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأحد، ١٤ يوليو ٢٠٢٤