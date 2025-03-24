«السايح» يستقبل السفير فرنسا.. مناقشة سير العملية الانتخابية وفق «أعلى المعايير»

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وتأتي هذه الزيارة “في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، حيث تناول اللقاء، مناقشة مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، والجهود المبذولة لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير الدولية”.

وأعرب السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، خلال اللقاء عن “تقدير الحكومة الفرنسية للجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية في سبيل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.

كما أكد مجددًا “استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز جاهزية المفوضية، بما يضمن نجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة”.