السايح يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، صباح الخميس 28 أغسطس 2025، بمقر المفوضية في طرابلس، القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات العملية الانتخابية، مع التركيز على نجاح المفوضية في تنظيم انتخابات المجالس البلدية، ومناقشة التحديات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كما تم التطرق إلى آفاق التعاون والدعم الفني الأمريكي لتعزيز قدرات المفوضية ورفع جاهزيتها.

وأعرب برنت عن تقديره للجهود المهنية التي تبذلها المفوضية في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة للمسار الديمقراطي في ليبيا.

من جهته، رحّب الدكتور السايح بالدعم الدولي، مشدداً على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي لضمان نجاح الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية، بما يعزز الاستقرار السياسي والديمقراطي في البلاد.