«السايح» يستقبل القائم بالأعمال الألماني لمناقشة دعم العملية الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، صباح اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية لدى ليبيا، دانيال شيمسكي، والوفد المرافق له، في مقر المفوضية بطرابلس.

وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بسير العملية الانتخابية الخاصة بمجالس البلديات (المجموعة الثالثة – 2025)، والجهود التي تبذلها المفوضية لضمان تنفيذ مراحلها وفق معايير النزاهة والشفافية، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون مع الجانب الألماني في مجالات الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية.

وأكد القائم بالأعمال الألماني استمرار دعم بلاده للمفوضية، مشيدًا بالإجراءات المهنية التي تتبعها في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وبالدور الذي تؤديه في ترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا.

من جانبه، عبّر الدكتور عماد السايح عن تقدير المفوضية لجهود ألمانيا الاتحادية في دعم برامج الانتخابات، مؤكدًا أهمية دعم المجتمع الدولي لتعزيز قدرات المفوضية وضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

قرار مجلس المفوضية رقم (221) لسنة 2025

بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لأصحاب محطات توزيع الوقود والمشتقات النفطية.

للاطلاع على اللائحة، يرجى الضغط على الرابط التالي:

⬇️

رابط اللائحة