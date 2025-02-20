«السايح» يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، يرافقه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس.

وتأتي هذه الزيارة “في إطار تعزيز التعاون ودعم الجهود الرامية إلى إنجاح العملية الانتخابية المقبلة في ليبيا، حيث تركزت المباحثات بين الجانبين على التحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)”.

وأشاد نورلاند، “بالجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية لضمان توفير بيئة مناسبة لتنظيم انتخابات حرة، نزيهة، وشفافة تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة”.

كما تم خلال اللقاء “مناقشة مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية بوجه عام، وخصوصاً انتخابات المجالس البلدية، وتأثير تلك المواقف على فرص نجاح العملية الانتخابية واستمرارية تنفيذها في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد”.

واختتم اللقاء بالتأكيد على “استمرار التعاون بين الجانبين لدعم المفوضية في تنظيم الانتخابات المقبلة وفق المعايير الدولية وبما يضمن مشاركة واسعة لجميع الليبيين”.