«السايح» يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له وذلك في ديوان مجلس المفوضية بطرابلس.



وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، في إطار دعم الانتخابات، حيث ناقش الطرفان خلال اللقاء الإجراءات المتعلقة بالتحضير لانتخابات المجالس البلدية.



وأشاد نورلاند بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية تعبّر عن إرادة الليبيين والليبيات وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.



واستعرض الجانبان مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية عموما، وانتخابات المجالس البلدية على وجه الخصوص وما لهذه المواقف من تأثير على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.