«السايح» يستقبل المبعوث الخاص للحكومة الألمانية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك والوفد المرافق له، وذلك في مقر المفوضية بطرابلس.

وخلال اللقاء عبّر بوك، “عن تقدير حكومته لجهود المفوضية التي بذلتها لإنجاح انتخابات المجالس البلدية المجموعة الأولى 2024، وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري ما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة”.

وتأتي هذه الزيارة في “إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية 2025”.