«السايح» يستقبل المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP) صوفي كيمخدزة والوفد المرافق لها، وذلك في ديوان المجلس بطرابلس.

وبحث اللقاء “آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات”.

وأشادت كيمخدزة، “بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها”، مؤكدة “التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة”.