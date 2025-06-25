السايح يستقبل سفير اليابان لمناقشة مستجدات العملية الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، سفير اليابان لدى ليبيا، السيد شيمورا إيزورو، وذلك بمقر ديوان مجلس المفوضية في طرابلس.



وتناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بمسار العملية الانتخابية في ليبيا، لا سيما ما يتصل بتنظيم الانتخابات البلدية الجارية، والجهود المبذولة لضمان نجاحها بما يعزز المشاركة الديمقراطية على المستوى المحلي.

وأعرب السفير الياباني عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، كما جدّد تأكيد التزام حكومة بلاده بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، بما في ذلك تقديم الدعم الفني والتقني اللازم.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتأكيدًا لسعيها إلى تنفيذ استحقاقات انتخابية ذات مصداقية، تواكب التطلعات الوطنية في بناء دولة ديمقراطية ومستقرة.

اختتام البرنامج التدريبي لموظفي مراكز توزيع بطاقة الناخب على استخدام أجهزة التحقق الإلكتروني

اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي الذي أطلقته يوم الأحد الماضي، والمخصص لموظفي مراكز توزيع بطاقة الناخب في عدد من مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة بتطبيق نظام التحقق الإلكتروني.

وامتد البرنامج لمدة أسبوع، بمعدل يومين لكل مجموعة تدريبية، وتضمن محاور متعددة هدفت إلى رفع كفاءة الفرق الميدانية في استخدام أجهزة التحقق الإلكتروني، وضمان سلامة الإجراءات ودقة التحقق من هوية الناخبين خلال عملية التوزيع.

وتناول البرنامج التدريبي الجوانب النظرية والعملية لمهام فرق العمل داخل المراكز، بما في ذلك إجراءات استلام الأجهزة، وآلية التحقق من بيانات الناخبين، وخطوات تسليم البطاقة، والتسوية اليومية للبطاقات.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن استراتيجية المفوضية لتعزيز جاهزية الكوادر الفنية وضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير المهنية والدقة، وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

كلمة رئيس مجلس المفوضية بشأن مستجدات انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)

ألقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، اليوم الأربعاء، كلمة تناول فيها آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية للعام 2025.

وأعلن رئيس مجلس المفوضية أبرز التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، موضحًا جدول سير العملية وأسباب تأخرها.

وأشار إلى أن توزيع بطاقات الناخبين سيبدأ يوم السبت 28 يونيو 2025، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بالتزامن مع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين في نفس اليوم، والتي ستستمر حتى بدء فترة الصمت الانتخابي.

وأكد أن موعد الاقتراع سيكون قبل منتصف شهر أغسطس القادم، مضيفًا أن المفوضية أنهت طباعة بطاقات الناخبين وأوراق الاقتراع استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس المفوضية أن من أبرز أسباب إطالة فترة الانتخابات هو التحقق من الحالة الجنائية لأكثر من 4000 مترشح ومترشحة، بالإضافة إلى تأثير العطلات الطويلة والمناسبات الدينية والظروف الأمنية التي شهدتها العاصمة، والتي أدت إلى تمديد زمن العملية الانتخابية.

#كلمة رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح بشأن آخر مستجدات العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025) تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٢٥ يونيو ٢٠٢٥