«السايح» يستقبل سفير فرنسا لدى ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، عبّر مهراج، “عن تقدير حكومته لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم”، مجدداً “استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة”.

هذا وتأتي هذه الزيارة في إطار “دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية 2024 والتحضير ليوم الاقتراع”.