«السايح يستقبل مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون إفريقيا في كندا

استقبل رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، مساعدة نائب وزير الخارجية لشؤون إفريقيا بكندا تشيرل أوربان، و سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، وبحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، وذلك في ديوان مجلس المفوضية بالعاصمة طرابلس.

وشهد اللقاء “تبادل الآراء حول آخر التطورات المتعلقة بمسار العملية الانتخابية في ليبيا، مع التركيز على الانتخابات البلدية والتحديات التي تواجه تنظيمها. كما تم استعراض مستوى جاهزية المفوضية ومدى استعدادها لتلبية المسؤوليات الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني”.

من جانبها، أعربت أوربان، “عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية في تنظيم الانتخابات البلدية، والتي تُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية على مستوى المجتمعات المحلية”.

كما جددت سافارد، “تأكيد التزام حكومة بلادها بدعم المسار الانتخابي في ليبيا، مشيرة إلى حرص كندا على مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاح الانتخابات، وتعزيز الاستقرار والمؤسسات الديمقراطية في البلاد”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار سعي المفوضية لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والتأكد من جاهزيتها لتحقيق انتخابات شفافة وشاملة تعزز مسيرة الديمقراطية في ليبيا”.