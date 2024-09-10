«السايح» يستقبل وفدا من الأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري والوفد المرافق لهما، بحضور عضوي مجلس المفوضية أبوبكر مرده ورباب حلب.

وبحث اللقاء “آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات”.

من جهتها، أشادت دي كارلو، “بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها لانتخابات المجالس البلدية”، مؤكدة “التزام الدول المانحة بتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة”.