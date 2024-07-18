«السايح» يستقبل وفدا من الفعاليات الوطنية مصراتة

استقبل رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح، اليوم الخميس، وفدا من الفعاليات الوطنية مصراته. وخلال اللقاء تم بحث أوجه الدعم الذي يمكن أن يقدموه من أجل نجاح انتخابات المجالس البلدية المزمع اقامتها العام الجاري.

اللقاء الذي انعقد بقاعة الاجتماعات بالمفوضية، ناقش سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية من خلال انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح الانتخابات البلدية، مثمنين في ذات الوقت الجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاح المسار الديمقراطي.